Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Библиотека иностранной литературы позвала москвичей на Bloomsday
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Библиотека иностранной литературы позвала москвичей на Bloomsday

Ольга Маркова

Культура

Библиотека иностранной литературы в партнерстве с фестивалем Irish Week приглашает москвичей и гостей столицы 16 июня отпраздновать День Блума.

Bloomsday — всемирная акция, посвященная путешествию главного героя романа Джеймса Джойса «Улисс». Откроет ее детективное расследование — мастер-класс по разбору текста «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса.

Продолжит программу мероприятий дискуссия «Открывая ирландскую литературу», в которой примут участие переводчики и издатели. А далее состоится главное мероприятие вечера, ради которого акция и затевается ежегодно, — чтение глав из романа Дж. Джойса «Улисс».

Завершит праздничную программу концерт ирландской музыки «Воинства сидов» и Юрия Андрейчука.

А еще специально к Блумову дню Центр американской культуры «Иностранки» подготовит книжную выставку, посвященную Джеймсу Джойсу и современной ирландской литературе. Здесь можно познакомиться с текстами Джойса на русском и английском языках.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

Читайте также: Фестиваль «Кино хорошего человека» пройдет в кинотеатрах Москино

Летний концерт провели в центре «Новослободский»

Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудоминокнигичтение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте