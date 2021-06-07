Библиотека иностранной литературы позвала москвичей на Bloomsday

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Библиотека иностранной литературы в партнерстве с фестивалем Irish Week приглашает москвичей и гостей столицы 16 июня отпраздновать День Блума.

Bloomsday — всемирная акция, посвященная путешествию главного героя романа Джеймса Джойса «Улисс». Откроет ее детективное расследование — мастер-класс по разбору текста «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса.

Продолжит программу мероприятий дискуссия «Открывая ирландскую литературу», в которой примут участие переводчики и издатели. А далее состоится главное мероприятие вечера, ради которого акция и затевается ежегодно, — чтение глав из романа Дж. Джойса «Улисс».

Завершит праздничную программу концерт ирландской музыки «Воинства сидов» и Юрия Андрейчука.

А еще специально к Блумову дню Центр американской культуры «Иностранки» подготовит книжную выставку, посвященную Джеймсу Джойсу и современной ирландской литературе. Здесь можно познакомиться с текстами Джойса на русском и английском языках.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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