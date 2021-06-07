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Организатора притона для занятия проституцией задержали в центре Москвы
Фото: МВД

Организатора притона для занятия проституцией задержали в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Полицейские задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в организации притона для занятия проституцией. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение, мужчина организовал в квартире дома, расположенного на проспекте Мира. При этом сам он выполнял функции администратора: встречал и провожал клиентов, следил за временем посещений и забирал деньги.

Задержанным оказался приезжий из ближнего зарубежья. Также силовики задержали в квартире семь девушек в возрасте от 25 до 30 лет. Все они проживали здесь же и оказывали интимные услуги за деньги. В их отношении полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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