Уголовное дело по факту падения дерева на ребенка возбудили в Москве

Фото: Пресс-служба Прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 52 Карта всех событий

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, инцидент произошел днем 6 июня на Волоколамском шоссе возле дома 52. На 11-летнего мальчика, который играл на надувном батуте, упала обломившаяся ветка дерева. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что по факту падения дерева на ребенка начала проверку прокуратура Москвы.

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