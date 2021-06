Ученые выяснили, что Антарктиду могли открыть на 1000 лет раньше

Фото: pixabay.com/ru/

Ученые из Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что Антарктиду могли открыть на 1000 лет раньше коренные жители племени маори. Специалисты проанализировали устные предания, отчеты, исследования, технические документы и прочие материалы и даже назвали имя возможного лидера экспедиции — Хуэй Те Рангиора.

— Мы обнаружили, что связь с Антарктидой и ее водами существует с самых ранних традиционных путешествий, — заявили ученые.

Согласно источникам исследователей, вождь Хуэй Те Рангиора отправился со своими подданными на юг и впервые увидел антарктические воды за 1000 лет до российской экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

— Они, вероятно, были первыми людьми, которые увидели антарктические воды и, возможно, континент, — сообщают исследователи.

Также они рассказали, что маори и позже неоднократно участвовали в географических экспедициях, отмечается в исследовании, опубликованном в Journal of the Royal Society of New Zealand.

Напомним, что континент открыла в 1820 году российская экспедиция, а спустя год на берега Антарктиды высадились моряки с китобойного судна «Сесилия».

Читайте также: Археологи нашли 30 ранее неизвестных поселений возле Суздаля