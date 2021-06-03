Археологи нашли 30 ранее неизвестных поселений возле Суздаля

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Ученые из института археологии РАН во время раскопок обнаружили 30 ранее незнакомых поселений на территории Суздальского Ополья. О находке сообщает пресс-служба института в четверг, 3 июня.

— Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов, — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день проходит двадцатый сезон полевых работ на данной территории и, как утверждают специалисты, пока найдено меньше половины существовавших поселений.

Фото: archaeolog.ru

— Систематическое обследование центра суздальской земли позволяет составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье, — заявил директор института Николай Макаров.

Также он отметил, что на территории раскопок часто обнаруживаются вещи, которые ярко раскрывают неизвестные исторические подробности Северо-Восточной Руси.

Фото: archaeolog.ru

За последние два года ученые изучили немало таких находок. Среди них были вещи, которые, например, свидетельствуют о сохранении жителями Ополья элементов скандинавской культуры, — кресаловидные привеска. Всего за данный сезон раскопок ими было обнаружено 650 средневековых предметов, сообщает сайт института.

Ранее на Куликовом поле обнаружили предметы времен Мамаева побоища.

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