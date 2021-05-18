Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Предметы времен Мамаева побоища обнаружили на Куликовом поле
Фото: kulpole.ru

Предметы времен Мамаева побоища обнаружили на Куликовом поле

Евгения Владимирова

Наука

Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле» во вторник, 18 мая.

Для поиска предметов специалисты вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор.

— Для поисковых работ в районе центрального скопления находок потребовалось механизированное вскрытие почвенного горизонта по створам на участке в 0,5 гектара. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почвенный горизонт до материка, — говорится в сообщении на сайте музея.

Предметы времен Мамаева побоища обнаружили на Куликовом полеФото: kulpole.ru

В числе находок исследователи отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. «ВМ»). По словам археологов, артефакты могут относиться ко временам Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.

Особое внимание привлекли детали конской сбруи, найденные здесь же. Ученые планируют изучить их, чтобы определить время создания их и возможного владельца.

В прошлом году археологи уже обнаруживали несколько реликвий. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.

Читайте также: Авиационный снаряд времен войны обнаружили на востоке Москвы

раскопкиархеологинаходки археологов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Все мнения
О проекте