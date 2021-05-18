Предметы времен Мамаева побоища обнаружили на Куликовом поле

Фото: kulpole.ru

Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле» во вторник, 18 мая.

Для поиска предметов специалисты вскрыли почву на 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор.

— Для поисковых работ в районе центрального скопления находок потребовалось механизированное вскрытие почвенного горизонта по створам на участке в 0,5 гектара. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почвенный горизонт до материка, — говорится в сообщении на сайте музея.

Фото: kulpole.ru

В числе находок исследователи отмечают два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива – приспособления для добычи огня – прим. «ВМ»). По словам археологов, артефакты могут относиться ко временам Мамаева побоища. Один из наконечников – с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.

Особое внимание привлекли детали конской сбруи, найденные здесь же. Ученые планируют изучить их, чтобы определить время создания их и возможного владельца.

В прошлом году археологи уже обнаруживали несколько реликвий. Это железная ременная накладка, наконечник стрелы и крест-энколпион.

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