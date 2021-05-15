Авиационный снаряд времен войны обнаружили на востоке Москвы
Россия, Московская область, Реутов, МКАД, 3-й километр Карта всех событий
В столичном районе Ивановское обнаружили авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 15 мая.
Уточняется, что опасную находку сделали на 3-м километре МКАД, напротив строящейся АЗС.
Ранее «ВМ» писала об обнаружении снаряда времен Отечественной войны на северо-западе Москвы во время прокладки кабеля.
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