Авиационный снаряд времен войны обнаружили на востоке Москвы

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Россия, Московская область, Реутов, МКАД, 3-й километр Карта всех событий

В столичном районе Ивановское обнаружили авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 15 мая.

Уточняется, что опасную находку сделали на 3-м километре МКАД, напротив строящейся АЗС.

Ранее «ВМ» писала об обнаружении снаряда времен Отечественной войны на северо-западе Москвы во время прокладки кабеля.

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