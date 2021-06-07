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СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на севере Москвы
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Плещеева Карта всех событий

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения трупа мужчины в столичном районе Бибирево. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, погибшего нашли 6 июня на территории неподалеку от улицы Плещеева. На теле мужчины обнаружили ножевое ранение шеи и множественные повреждения лица и головы.

Установлено, что убитому мужчине было 59 лет.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка на северо-западе столицы.

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