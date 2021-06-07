СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Плещеева Карта всех событий

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения трупа мужчины в столичном районе Бибирево. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, погибшего нашли 6 июня на территории неподалеку от улицы Плещеева. На теле мужчины обнаружили ножевое ранение шеи и множественные повреждения лица и головы.

Установлено, что убитому мужчине было 59 лет.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка на северо-западе столицы.

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