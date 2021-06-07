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Выставка «Машина времени. Цвет. 1930–1970» откроется в галерее «Загорье»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Выставка «Машина времени. Цвет. 1930–1970» откроется в галерее «Загорье»

Ольга Маркова

Культура

Галерея «Загорье» объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает жителей и гостей столицы на выставку профессионального документалиста Владислава Микоши «Машина времени. Цвет. 1930–1970».

Гости галереи увидят более 100 цветных фотографий, посвященных Москве и сделанных в 1930–1970-е годы. Фотограф начал снимать в цвете одним из первых, запечатлев целую эпоху становления города. Его снимки стали симбиозом фотографического прогресса, искусства и истории страны.

На выставке представлены работы, в которых воспоминания нескольких поколений из черно-белой официальной и такой далекой хроники превратились в реальную жизнь.

Выставка открыта с 19 июня по 22 августа, сообщается на сайте галереи.

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