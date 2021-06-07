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Диетолог назвала способы восстановления пищеварения
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала способы восстановления пищеварения

Елена Фролова

Здоровье

Советы о том, как восстановить пищеварение, дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

По ее мнению, тем людям, у которых слабый кишечник, нужно запастись на июнь — август ферментами, способствующими хорошему перевариванию и усвоению пищи.

— У тех, кто имеет слабый кишечник, даже хорошие и качественные продукты могут вызвать негативную реакцию, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что у продуктов питания должна быть щадящая обработка. К примеру, еду можно приготовить с помощью пароварки или мультиварки. Это позволяет овощам и другим продуктам сохранить основную часть полезных веществ. Кроме того, с минимальным ущербом для пользы продуктов их можно готовить в аэрогриле, отмечает Nation News.

Как пояснила Королева, лучше всего отказаться от жареной пищи. Если это невозможно, важно проследить за тем, чтобы употребление такой еды не переходило в системность, добавила специалист.

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