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«Талант — это ничто»: Лель рассказала о проблемах Баскова с продюсером
Фото: Youtube/Super

«Талант — это ничто»: Лель рассказала о проблемах Баскова с продюсером

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Катя Лель рассказала, что после ее многолетних судов с продюсером Александром Волковым от нее отвернулись коллеги по сцене. В интервью Лене Лениной она заявила, что после того как певец Николай Басков испытал схожие трудности, он попросил у нее прощения за то, что какое-то время ее игнорировал.

— Я надеюсь, продюсерский институт умирает, и те рабские отношения, которые есть между продюсером и певцами, сходят на нет. Это ужасное порабощение. Я понимаю артистов, которые не принимали меня, потому что на них оказывалось сильное психологическое давление. Я простила их, — заявила Лель.

По ее словам, она признательна Баскову, который отвернулся от нее в Кремле, но когда у него начались проблемы с бывшим продюсером, он подошел к певице и извинился.

— Он понял, какая страшная сила и несправедливость. В отношении него было оказано давление денежное, психологическое и в обществе. Он сказал, что был неправ. Я сказала, что уважаю его: «Ты понял, что талант — это ничто, когда против тебя выступают мощнейшие олигархические элементы». Ты чувствуешь себя беспомощным, народная любовь ничего не значит, — пояснила артистка.

Лель заявила, что Басков обезоружил словами, которые произнес со сцены о том, что певица прошла через несправедливость и многие годы забвения.

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