Расписание ряда электричек ЦППК изменят с 11 по 15 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) изменила расписание движения поездов с 11 по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 7 июня.

— ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание электричек для пассажиров, планирующих поездки в выходные и праздничные дни. Компании ежегодно меняют график движения поездов в связи с изменением пассажиропотока в преддверии Дня России. В расписание некоторых электропоездов внесены дополнительные точечные корректировки, — говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться следующим образом: 11 июня — по расписанию пятницы, 12 июня — по расписанию субботы, 13 и 14 июня — по расписанию воскресенья, 15 июня — по расписанию понедельника.

Помимо этого, 14 июня будет назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением Тула-1 — Курский вокзал. Отправляться он будет в 15:25. Также 15 июня будет курсировать поезд № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал отправлением в 04:10.

Возможны и другие изменения. Отследить их можно в официальных приложениях, на железнодорожных станциях и остановках.

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