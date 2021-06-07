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Врач разъяснила, почему нельзя полностью отказываться от соли
Фото: Pexels

Врач разъяснила, почему нельзя полностью отказываться от соли

Елена Фролова

Здоровье

Недостаток соли в некоторых случаях может стать причиной появления головной боли, слабости, головокружения и низкого артериального давления, а также нарушения пищеварения. Так считает врач-диетолог Ирина Бережная. В свою очередь врач-диетолог Дарья Русакова уверена, что каждый человек обязан употреблять соль в малых дозах.

По ее мнению, количество потребляемой соли должно зависеть от климата и региона проживания человека.

— Нужную норму хлорида натрия можно получить из продуктов животного происхождения — мяса и рыбы, а также из растительной пищи — овощей и фруктов, — объяснила Дарья Русакова.

Причем в жаркую погоду человек сталкивается с большими потопотерями, поэтому он теряет большое количество соли. В связи с этим соль нужно добавлять в рацион, уверена диетолог. Однако следует ограничивать ее потребление до пяти граммов в день, отмечает Nation News.

— Конечно, соль важна для организма. Но ее не нужно добавлять во все блюда. Сердечно-сосудистые заболевания и артериальное давление — это те недуги, которые должны заставлять человека отказаться от соли или ограничить количество данной специи в пище, — подчеркнула Дарья Русакова.

Вместе с этим, по словам эксперта, крайне важно следить за белками, жирами и углеводами в пище, макро- и микроэлементами.

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