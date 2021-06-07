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Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины в Подмосковье
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в лесополосе в подмосковной Ивантеевке тела женщины. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, труп вблизи улицы Станционной в городе Ивантеевке обнаружили случайные прохожие 6 июня 2021 года. На теле погибшей женщины присутствовали повреждения в области головы.

Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы и рюкзак потерпевшей. В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

В настоящее время устанавливается личность погибшей.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на севере Москвы.

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