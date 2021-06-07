Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экофестиваль и спектакли о море: как пройдет День океанов в «Москвариуме»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экофестиваль и спектакли о море: как пройдет День океанов в «Москвариуме»

Ольга Маркова

Культура

Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня. «Москвариум» на ВДНХ приглашает взрослых и детей на специальную программу, посвященную празднику.

Самые юные гости центра приглашаются в «Бэби-театр», где смогут увидеть спектакли о море. Откроет праздничную программу дня интерактивный спектакль «Морское путешествие». Ребята познакомятся с морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. В сказочном подводном мире им предстоит освободить морские жемчужины от мусора, показать дорогу потерявшемуся дельфиненку и помочь выбраться застрявшему в ущелье осьминогу.

Далее состоится премьера интерактивного представления «Приключения краба и медузы». Зрители будут петь, танцевать, отгадывать загадки о море вместе с героями, чтобы найти потерявшуюся жемчужину.

А в программе экологического фестиваля «Горизонт» посетителей ждут фотовыставка об обитателях Белого моря, мастер-классы, показы мультфильмов, научное шоу, встречи с экологами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москвариума».

Читайте также: День слетка и игра «Назад в океан»: какие мероприятия подготовила Мосприрода

вода«Москвариум»океан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте