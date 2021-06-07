Экофестиваль и спектакли о море: как пройдет День океанов в «Москвариуме»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня. «Москвариум» на ВДНХ приглашает взрослых и детей на специальную программу, посвященную празднику.

Самые юные гости центра приглашаются в «Бэби-театр», где смогут увидеть спектакли о море. Откроет праздничную программу дня интерактивный спектакль «Морское путешествие». Ребята познакомятся с морскими животными и узнают о проблеме загрязнения Мирового океана. В сказочном подводном мире им предстоит освободить морские жемчужины от мусора, показать дорогу потерявшемуся дельфиненку и помочь выбраться застрявшему в ущелье осьминогу.

Далее состоится премьера интерактивного представления «Приключения краба и медузы». Зрители будут петь, танцевать, отгадывать загадки о море вместе с героями, чтобы найти потерявшуюся жемчужину.

А в программе экологического фестиваля «Горизонт» посетителей ждут фотовыставка об обитателях Белого моря, мастер-классы, показы мультфильмов, научное шоу, встречи с экологами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москвариума».

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