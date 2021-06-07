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Врач объяснил опасность корвалола при сердечном приступе
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач объяснил опасность корвалола при сердечном приступе

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что использование корвалола при сердечном приступе может быть опасным.

— В основном его принимают люди с эмоциональной нестабильностью. Он прекрасно помогает. Потому что содержит фенобарбитал. Когда-то это было мощнейшее снотворное — во многих странах запрещено, — пояснил врач в программе «О самом главном».

По словам Мясникова, если у человека случился сердечный приступ, использование этого лекарства может «усыпить» бдительность, никак не повлияв на процесс лечения болезни. Это лишь отсрочит обращение человека к врачу и может закончиться печально.

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