Врач объяснил опасность корвалола при сердечном приступе

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что использование корвалола при сердечном приступе может быть опасным.

— В основном его принимают люди с эмоциональной нестабильностью. Он прекрасно помогает. Потому что содержит фенобарбитал. Когда-то это было мощнейшее снотворное — во многих странах запрещено, — пояснил врач в программе «О самом главном».

По словам Мясникова, если у человека случился сердечный приступ, использование этого лекарства может «усыпить» бдительность, никак не повлияв на процесс лечения болезни. Это лишь отсрочит обращение человека к врачу и может закончиться печально.

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