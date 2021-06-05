Врач назвал смертельную опасность зубной боли

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, к каким последствиям могут привести стоматологические проблемы.

По его словам, боли в зубах чреваты не только дискомфортом, но и опасными заболеваниями. Так, у человека могут развиться головные боли из-за кариеса, так как он задевает нервные окончания. Помимо этого, головные боли могут возникнуть из-за неправильного прикуса.

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что бактерии в ротовой полости могут привести к проблемам с сердцем.

— Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления, — заявил врач.

К наиболее опасным последствиям, по словам телеведущего, относятся проблемы с пищеварением из-за плохого ухода за зубами, а также развитие онкологического заболевания пищеварительного тракта.

— Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом, — добавил врач.

Он посоветовал обращаться к стоматологу раз в полгода, чтобы избежать ряда проблем.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности хромоты.

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