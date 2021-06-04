Доктор Мясников предупредил об опасности хромоты

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Доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил о значительной опасности даже легкой хромоты — она может говорить о серьезных заболеваниях.

— Например, об атеросклерозе нижних конечностей. У людей грузных деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав, так что есть опасность получить перелом шейки бедра, — рассказывает специалист.

Также он подчеркнул, что с возрастом это может привести к инфаркту, инсульту или потере ноги. Людям, страдающим от диабета, повышенного давления и предрасположенным к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, следует внимательнее относиться к малейшим признакам хромоты, считает медик.

Ранее доктор Мясников назвал категории людей, которым опасно летать на самолетах.

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