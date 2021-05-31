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Доктор Мясников назвал категории людей, которым опасно летать на самолетах
Фото: Youtube / О самом главном

Доктор Мясников назвал категории людей, которым опасно летать на самолетах

Михаил Алимов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те категории людей, которые должны внимательно подготовиться к дальним перелетам.

— Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет, — назвал основные факторы врач в эфире «России-1».

Также он дал несколько советов для перелетов, которые будут длиться более четырех часов. По мнению доктора, следует надеть компрессионное белье, принять аспирин и, если есть необходимость, до рейса сделать укол препарата, разжижающего кровь.

Мясников предупредил, что стоит взять с собой дополнительный запас лекарств, которые вы употребляете на постоянной основе, а также антибиотиков и перевязочных материалов.

Врач напомнил, что в полете не стоит употреблять спиртные напитки. Кроме того, Мясников предупредил, что при перелете увеличивается риск обострения хронических заболеваний.

Ранее он рассказал о побочных эффектах ряда спортивных добавок.

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