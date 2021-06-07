Андрей Воробьев отметил важность льготной ипотеки для Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Важность программы льготной ипотеки для жителей Московской области подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев. Он пояснил, что в Подмосковье идет строительство множества высотных жилых домов.

— Президент России Владимир Путин принял решение о продлении льготной ипотеки. Для нас это очень значимо, — сказал Андрей Воробьев.

Накануне глава Российской Федерации заявил, что программа льготной ипотеки продляется на год — до 1 июля 2022 года. В Московской области квартиры в рамках «Семейной ипотеки» приобрели 100 супружеских пар. Всего было подано 564 заявки. Из этого числа 296 уже одобрены, а в отношении 100 заключили договор ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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