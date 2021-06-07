Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Воробьев отметил важность льготной ипотеки для Подмосковья
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев отметил важность льготной ипотеки для Подмосковья

Елена Фролова

Недвижимость

Важность программы льготной ипотеки для жителей Московской области подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев. Он пояснил, что в Подмосковье идет строительство множества высотных жилых домов.

— Президент России Владимир Путин принял решение о продлении льготной ипотеки. Для нас это очень значимо, — сказал Андрей Воробьев.

Накануне глава Российской Федерации заявил, что программа льготной ипотеки продляется на год — до 1 июля 2022 года. В Московской области квартиры в рамках «Семейной ипотеки» приобрели 100 супружеских пар. Всего было подано 564 заявки. Из этого числа 296 уже одобрены, а в отношении 100 заключили договор ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Продление льготной ипотеки и «Северный поток — 2». Главные тезисы выступления Путина на ПМЭФ

Владимир Путинльготная ипотекаАндрей Воробьев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте