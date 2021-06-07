Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: Moscow Live

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 18 Карта всех событий

На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, включая машину службы такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в понедельник, 7 июня.

ДТП произошло по направлению движения в сторону области, в районе дома 18 на Кутузовском проспекте на пересечении с Большой Дорогомиловской улицей. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

— Медицинская помощь потребовалась пассажирке такси. Других данных о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что столкнулись три машины. Из-за аварии движение ограничили по двум полосам магистрали из пяти.

— Инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что частный автобус перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе.

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