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Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Фото: Moscow Live

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 18 Карта всех событий

На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, включая машину службы такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в понедельник, 7 июня.

ДТП произошло по направлению движения в сторону области, в районе дома 18 на Кутузовском проспекте на пересечении с Большой Дорогомиловской улицей. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

— Медицинская помощь потребовалась пассажирке такси. Других данных о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что столкнулись три машины. Из-за аварии движение ограничили по двум полосам магистрали из пяти.

— Инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспектеФото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что частный автобус перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе.

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ДТПаварииКутузовский проспект
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