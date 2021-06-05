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Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе
Фото: АГН Москва

Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе

Анастасия Колоскова

Происшествия

В подмосковном Дмитрове в результате столкновения трех легковых автомобилей погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.

Авария произошла на 73-м километре Дмитровского шоссе. Здесь столкнулись три легковушки марок Mitsubishi, Volvo и Nissan. В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое взрослых. Кроме того, в аварии пострадал один ребенок, который был госпитализирован.

Ранее трагическое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Подольске, где на 30-м километре Симферопольского шоссе столкнулись три автомобиля, следовавшие в попутном направлении.

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