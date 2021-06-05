Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе

Фото: АГН Москва

В подмосковном Дмитрове в результате столкновения трех легковых автомобилей погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.

Авария произошла на 73-м километре Дмитровского шоссе. Здесь столкнулись три легковушки марок Mitsubishi, Volvo и Nissan. В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое взрослых. Кроме того, в аварии пострадал один ребенок, который был госпитализирован.

Ранее трагическое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Подольске, где на 30-м километре Симферопольского шоссе столкнулись три автомобиля, следовавшие в попутном направлении.

Читайте также: Автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове. Видео