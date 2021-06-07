Губернатор Подмосковья: Подключение к инфраструктуре должно быть безупречным

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Антон Чернов

Процедура подключения к электрическим и газовым сетям для предпринимателей в Подмосковье должна быть организована на высоком уровне. Так считает губернатор региона Андрей Воробьев.

Соответствующую тему глава региона обсудил во время совещания с областным правительством в понедельник, 7 июня.

— Подключение к инфраструктуре — немаловажный вопрос для нашей области. Я уже разговаривал с министром энергетики региона Александром Самариным о том, что нужно сделать акцент на подключении газа, электричества. Именно это позволит делать все мероприятия на безупречном уровне, — подчеркнул губернатор.

По его мнению, процедура подготовки всех необходимых документов и самого подключения должна стать максимально комфортной и прозрачной, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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