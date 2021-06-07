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Владимир Жидкин рассказал, когда решится проблема с вводом ЖК «Филатов луг»
Фото: АГН Москва

Владимир Жидкин рассказал, когда решится проблема с вводом ЖК «Филатов луг»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Филатов Луг Карта всех событий

Проблема с вводом в эксплуатацию жилого комплекса «Филатов луг» в ТиНАО будет решена до конца 2021 года. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, работы по строительству радиолокатора «Зименки» идут полным ходом. Этот сложный объект требует использования специального оборудования.

— Строительство будет завершено осенью. Таким образом, проблема дольщиков жилого комплекса «Филатов луг» будет закрыта до конца года, — отметил Жидкин.

Как рассказали в пресс-службе департамента, специальный радиолокатор «Зименки» необходим для оценки безопасности полетов над жилым комплексом, что позволит оформить документацию на уже построенные дома.

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Владимир ЖидкинТиНАОжилой комплекс
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