Московский завод разработал компактную и энергоэффективную лебедку

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Россия, Москва, Щербинка, Первомайская улица, 6 Карта всех событий

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал линейку безредукторных лебедок, за счет которых лифт будет работать более плавно и тихо. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в столице работают четыре предприятия, выпускающих лифты. Они вносят существенный вклад в экономику Москвы, способствуя динамичному развитию его промышленного сектора.

— Щербинский лифтостроительный завод — одно из крупнейших отраслевых предприятий, которое уделяет особое внимание научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, — заявил Прохоров.

Рабочий прототип разработки ЩЛЗ был представлен на X Международной выставке лифтов и подъемного оборудования — REW-2021 Russian Elevator Week. Новая лебедка имеет грузоподъемность до 1000 килограммов. Она работает гораздо тише и создает меньше вибраций. Подобное оборудование обеспечивает плавность хода лифтовой кабины и низкое трение. Также новая лебедка является более компактной и обладает меньшим весом, чем ее редукторные аналоги, что дает значительную экономию пространства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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