Эксперт назвал продукт, который не стоит покупать в жару

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Некоторые продукты питания могут представлять опасность для здоровья человека в жаркую погоду. Особенно если не соблюдаются условия хранения. Общественный деятель Александр Копылов рассказал, какие мясные изделия не стоит приобретать в этот период времени.

Эксперт провел рейд по магазинам Санкт-Петербурга, во время которого проверил качество колбасы с помощью тепловизора. По его мнению, не стоит покупать висящие колбасные изделия.

— У лежащей колбасы на прилавках температура оказалась три градуса по Цельсию, а у висящей — 17 градусов, — рассказал эксперт.

По его словам, если человек приобретает просроченный товар, то он имеет полное право потребовать проверку качества продукта. Продуктовая сеть обязана проводить ее за свой счет, отмечает ФАН. Кроме того, лучше всего попросить заменить товар.

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