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Капитальный ремонт проведут в отделении почты на Бакунинской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Капитальный ремонт проведут в отделении почты на Бакунинской улице

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Бакунинская улица, 26-30с1 Карта всех событий

В Басманном районе столицы капитально отремонтируют помещения почтового отделения. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отделение почты находится по адресу улица Бакунинская, дом 26/30, строение 1. Специалисты модернизируют и обновят все помещения, а также заменят инженерно-технические коммуникации.

Кроме того, при выполнении наружных работ будет выполнена очистка кирпичных стен фасадов и отделка цоколя керамогранитной плиткой. Также предусмотрено устройство наружных дверей и установка наклонной подъемной платформы для организации доступа маломобильных граждан. Капитальный ремонт в здании продлится три месяца, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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