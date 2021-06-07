Сотрудники ростовского банка похитили более 190 миллионов рублей

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Генеральная прокуратура обвинила сотрудников ростовского банка в присвоении и отмывании денег. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 год генеральный директор ростовского банка Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, акционеры Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер кредитной организации Мария Антонова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и старший экономист кредитного отдела Егор Пихтин украли из банка 190 миллионов рублей.

Злоумышленники оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Так, Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко получали деньги напрямую и распределяли их среди соучастников. Также мошенники оформляли поддельные кассовые ордера со счетов клиентов.

Позже, чтобы сделать вид, что они владеют деньгами законно, преступники занялись отмыванием средств.

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