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Сотрудники ростовского банка похитили более 190 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Сотрудники ростовского банка похитили более 190 миллионов рублей

Полина Долганова

Происшествия

Генеральная прокуратура обвинила сотрудников ростовского банка в присвоении и отмывании денег. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 год генеральный директор ростовского банка Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, акционеры Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер кредитной организации Мария Антонова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и старший экономист кредитного отдела Егор Пихтин украли из банка 190 миллионов рублей.

Злоумышленники оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Так, Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко получали деньги напрямую и распределяли их среди соучастников. Также мошенники оформляли поддельные кассовые ордера со счетов клиентов.

Позже, чтобы сделать вид, что они владеют деньгами законно, преступники занялись отмыванием средств.

Ранее «ВМ» писала, что покупательница старинных монет стала жертвой мошенников на севере Москвы.

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