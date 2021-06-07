Покупательница старинных монет стала жертвой мошенников на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Нижняя Масловка Карта всех событий

Приезжую девушку обманули мошенники, продав ей под видом старинных дорогостоящих монет сувенирную продукцию. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Двое молодых мужчин обратились к 28-летней гостье столицы на улице Нижней Масловке. Они пожаловались, что работодатель забрал у них документы и не выдал зарплату и теперь им нужны деньги, чтобы вернуться домой. Мужчины предложили девушке купить у них старинные драгоценные монеты, которые они якобы обнаружили на стройке.

Вместе они проследовали в ломбард, сотрудник которого подтвердил, что монеты являются подлинными. Девушка, проникнувшись доверием к случайным знакомым, купила у них две монеты за 4 тысячи рублей. Деньги она перевела на указанный мужчинами счет.

Фото: пресс-служба УВД

Спустя время покупательница решила показать монеты экспертам в области антиквариата. Специалисты сообщили, что они никакой ценности не представляют. После этого девушка написала заявление в полицию.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали двух приезжих мужчин 26 и 29 лет, которые ранее уже были судимы.

При личном досмотре у них обнаружили еще пять монет. Задержанные признались, что купили монеты в сувенирном магазине. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда мужчины будут дожидаться под стражей.

Ранее полицейские задержали 19-летнего приезжего, который подозревается в мошенничестве с монетами.

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