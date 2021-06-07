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Покупательница старинных монет стала жертвой мошенников на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Покупательница старинных монет стала жертвой мошенников на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Нижняя Масловка Карта всех событий

Приезжую девушку обманули мошенники, продав ей под видом старинных дорогостоящих монет сувенирную продукцию. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Двое молодых мужчин обратились к 28-летней гостье столицы на улице Нижней Масловке. Они пожаловались, что работодатель забрал у них документы и не выдал зарплату и теперь им нужны деньги, чтобы вернуться домой. Мужчины предложили девушке купить у них старинные драгоценные монеты, которые они якобы обнаружили на стройке.

Вместе они проследовали в ломбард, сотрудник которого подтвердил, что монеты являются подлинными. Девушка, проникнувшись доверием к случайным знакомым, купила у них две монеты за 4 тысячи рублей. Деньги она перевела на указанный мужчинами счет.

Покупательница старинных монет стала жертвой мошенников на севере Москвы Фото: пресс-служба УВД

Спустя время покупательница решила показать монеты экспертам в области антиквариата. Специалисты сообщили, что они никакой ценности не представляют. После этого девушка написала заявление в полицию.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали двух приезжих мужчин 26 и 29 лет, которые ранее уже были судимы.

При личном досмотре у них обнаружили еще пять монет. Задержанные признались, что купили монеты в сувенирном магазине. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда мужчины будут дожидаться под стражей.

Ранее полицейские задержали 19-летнего приезжего, который подозревается в мошенничестве с монетами.

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