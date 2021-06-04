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Москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей
Фото: АГН Москва

Москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Жительница столицы перевела на счет мошенников, которые представились сотрудниками банка, почти пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

В полицию обратилась 48-летняя москвичка, которая стала жертвой мошенников. Работающая медсестрой женщина рассказала, что вечером 25 мая на ее телефон позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей банка и сообщила, что от имени москвички мошенники подали заявку на оформление кредита и теперь ей якобы нужно все сбережения перевести на резервный счет.

Доверчивая женщина в период с 26 мая по 3 июня неоднократно снимала со своего счета деньги и переводила их на указанный счет через банкомат. Кроме того, москвичка перевела мошеннице и кредитные средства.

В общей сложности ее ущерб составил 4 840 000 рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось о задержании мошенников, обманувших 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина на 400 тысяч рублей.

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