Москвичка стала жертвой мошенников, пытаясь купить щенка йоркширского терьера

Фото: Наталия Нечаева

Женщину, которая пыталась купить щенка, обманули мошенники на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Потерпевшая нашла в Сети объявление о продаже щенка йоркширского терьера. За собаку хозяин просил семь тысяч рублей. Обговорив условия сделки, москвичка перевела продавцу эту сумму и еще две тысячи рублей за доставку. Однако питомца так и не получила, так как злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый найден и находится под подпиской о невыезде.

Ранее силовики задержали мошенников, предлагавших пенсионерам «компенсации».

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