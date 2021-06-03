Москвичка стала жертвой мошенников, пытаясь купить щенка йоркширского терьера
Женщину, которая пыталась купить щенка, обманули мошенники на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Потерпевшая нашла в Сети объявление о продаже щенка йоркширского терьера. За собаку хозяин просил семь тысяч рублей. Обговорив условия сделки, москвичка перевела продавцу эту сумму и еще две тысячи рублей за доставку. Однако питомца так и не получила, так как злоумышленник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый найден и находится под подпиской о невыезде.
Ранее силовики задержали мошенников, предлагавших пенсионерам «компенсации».
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