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Москвича обокрали две девушки, приглашенные им для «совместного отдыха»
Фото: Pixabay

Москвича обокрали две девушки, приглашенные им для «совместного отдыха»

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Таганская улица, 31/22 Карта всех событий

Москвич пригласил двух девушек к себе в гости, после чего его обокрали. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился мужчина, проживающий в доме 31/22 на Таганской улице. Он рассказал, что ночью пригласил к себе домой двух девушек «для отдыха». Совместный досуг длился три часа, а на утро хозяин квартиры обнаружил, что у него пропал кошелек с наличными, банковскими картами и документами.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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