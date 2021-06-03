Москвича обокрали две девушки, приглашенные им для «совместного отдыха»
Россия, Москва, Таганская улица, 31/22 Карта всех событий
Москвич пригласил двух девушек к себе в гости, после чего его обокрали. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В полицию обратился мужчина, проживающий в доме 31/22 на Таганской улице. Он рассказал, что ночью пригласил к себе домой двух девушек «для отдыха». Совместный досуг длился три часа, а на утро хозяин квартиры обнаружил, что у него пропал кошелек с наличными, банковскими картами и документами.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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