Силовики задержали мошенников, предлагавших пенсионерам «компенсации»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Оперативники задержали двух женщин и мужчину, которые подозреваются в хищении сбережений у пенсионеров в Москве. Об этом в среду, 2 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе обысков по их местам жительства обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — отметила она.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

По словам Ирины Волк, злоумышленники звонили пожилым людям и рассказывали, как получить компенсации за некачественные биологически активные добавки. Они уверяли, что для получения выплаты пенсионерам нужно внести страховой платеж. В итоге пенсионеры верили и переводили деньги на банковские счета злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет МВД Медиа. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичный пенсионер лишился крупной суммы, заключив договор займа.

Читайте также: Телефонные мошенники украли у 96-летнего ветерана 400 тысяч рублей в Москве