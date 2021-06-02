Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Силовики задержали мошенников, предлагавших пенсионерам «компенсации»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Силовики задержали мошенников, предлагавших пенсионерам «компенсации»

Юлия Павлушова

Происшествия

Оперативники задержали двух женщин и мужчину, которые подозреваются в хищении сбережений у пенсионеров в Москве. Об этом в среду, 2 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе обысков по их местам жительства обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — отметила она.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

По словам Ирины Волк, злоумышленники звонили пожилым людям и рассказывали, как получить компенсации за некачественные биологически активные добавки. Они уверяли, что для получения выплаты пенсионерам нужно внести страховой платеж. В итоге пенсионеры верили и переводили деньги на банковские счета злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет МВД Медиа. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичный пенсионер лишился крупной суммы, заключив договор займа.

Читайте также: Телефонные мошенники украли у 96-летнего ветерана 400 тысяч рублей в Москве

пенсионерызадержаниемошенник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте