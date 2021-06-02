Выдававших себя за коммерческую организацию мошенников задержали в Москве

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В центре Москвы оперативники задержали троих мужчин и одну женщину, подозреваемых в мошенничестве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Установлено, что злоумышленники, действуя от лица коммерческой организации на Крымском Валу, заключили два договора займа с 79-летним москвичом сроком на 90 дней с выплатой 8 процентов годовых за пользование денежными средствами. По истечении срока мошенники не выполнили своих обязательств и не вернули дедушке деньги. Материальный ущерб пожилого мужчины составил 200 тысяч рублей.

Видео: МВД / Москва

Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых мужчин в возрасте от 23 до 38 лет и одну 36-летнюю женщину. Похищенными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

К настоящему моменту предварительно установлены еще шестеро пожилых граждан, которые пострадали от действий горе-преступников. Используя различные рекламные приемы, подозреваемые предлагали москвичам разместить деньги по договору займа под высокие проценты. По истечении сроков договоров денежные средства не возвращались к своим владельцам.

Ранее «ВМ» писала, что телефонные мошенники украли у 96-летнего ветерана 400 тысяч рублей в Москве. На домашний телефон пенсионера позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу — якобы для задержания с поличным мошенника.

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