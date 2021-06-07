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Помещение в Мещанском районе выставили на торги по аренде
Фото: СК РФ

Помещение в Мещанском районе выставили на торги по аренде

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Гиляровского, 60с2 Карта всех событий

Помещение для мастерской или издательства в Мещанском районе выставили на торги по аренде. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом Москвы.

По словам заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко, объект находится по адресу улица Гиляровского, дом 60, строение 2. Помещение можно арендовать за 2,2 миллиона рублей в год. Победитель аукциона получит цокольный этаж, площадь которого составляет 263 квадратных метра.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 июня. Сами торги пройдут 22 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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