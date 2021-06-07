Дептранс рассказал о положительных изменениях в работе частных перевозчиков

Фото: Марина Басанова / Вечерняя Москва

Москва заключила первые госконтракты с коммерческими перевозчиками в 2016 году, с тех пор неудобные маршрутки превратились в современные городские автобусы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Водитель одного из частных перевозчиков Сергей Ефремочкин отметил, что последние пять лет стали полезным и положительным опытом. Теперь водители работают по городским тарифам, а не пытаются заманить пассажиров любой ценой. В настоящее время на первом месте находится безопасность пассажиров. Водители проходят медицинские осмотры и тщательно проверяют техническое состояние транспортного средства, а в кабинах установлены системы «Антисон». В результате пассажиры видят улучшения в общественном транспорте.

По его словам, в настоящее время есть четкий маршрут и расписание коммерческих перевозчиков. Это сделало работу более удобной. Кроме того, пассажиры оплачивают проезд через валидатор, а водитель не отвлекается на сбор денег.

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