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Более девяти тысяч фонарей установят в ТиНАО
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более девяти тысяч фонарей установят в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город

На территории Новой Москвы установят более девяти тысяч опор наружного освещения. Работы выполнят энергетики комплекса городского хозяйства столицы.

Во дворах, на детских и спортивных площадках установят более 9,1 тысячи опор освещения. На территории образовательных учреждений появится еще свыше 200 фонарей. Все они будут оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети столицы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что на территории Северо-Восточного административного округа столицы появятся более 1,7 тысячи новых фонарей. Из них 1450 будут установлены на придомовых площадках, еще 250 появятся возле учебных заведений.

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освещениефонарьТиНАО
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