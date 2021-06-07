Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard 20 июля

Фото: YouTube-канал David Rubenstein

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin 20 июля. Об этом миллиардер заявил в понедельник, 7 июня.

— С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом, — рассказал предприниматель.

Безос отправится в космос вместе с братом Марком и победителем онлайн-аукциона — его имя станет известно 12 июня. Ожидается, что корабль поднимется на высоту 100 километров над Землей в течение 11-минутного полета.

В случае успеха миссии Безос опередит британского миллиардера Ричарда Брэнсона и основателя SpaceX Илона Маска в рамках осуществления полета за пределы планеты, отмечает Forbes.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя.

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