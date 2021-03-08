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Экс-жена основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя
Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году / Фото: youtube.com

Экс-жена основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя

Юлия Курганова

В мире

Экс-супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин в мире Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.

Мужем 50-летней миллиардерши стал учитель естественных наук из частной школы в Сиэтле Дэн Джуэтт. Впервые пара публично сообщила о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на Giving Pledge — сайте, где состоятельные люди клянутся пожертвовать свое состояние другим.

В своем сообщении на портале Джуэтт сообщил, что присоединяется к обязательству своей супруги передать огромное финансовое состояние для служения другим.

— Странно писать письмо, в котором говорится, что я планирую отдать большую часть своего состояния в течение жизни, поскольку я никогда не стремился собрать такое богатство, — написал он.

Согласно сообщению представителя Amazon, Безос назвал нового избранника бывшей жены «отличным парнем» и заявил, что счастлив за них, пишет изданиеThe Wall Street Journal.

Состояние Маккензи Скотт составляет 53 миллиарда долларов. По условиям развода с Безосом, который состоялся в 2019 году, она получила четверть принадлежащих ему акций Amazon, они на тот момент оценивались в 36 миллиардов долларов. В том же году Скотт подписала обязательство о пожертвованиях, она хочет раздать большую часть состояния.

Читайте также: Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании

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