Выставка «На Швейцарской границе. 1871 год» откроется в Бородинской панораме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет посетителям новый международный проект «Всемирная история в панорамах». Первой его выставкой станет экспозиция «На Швейцарской границе. 1871 год», подготовленная совместно с панорамой Бурбаки (Швейцария, Люцерн). Выставка приурочена к 140-й годовщине ее создания.

Фрагменты панорамы Бурбаки и истории ее героев предстанут перед зрителями в мультимедийном формате. В экспозиции гости Бородинской панорамы увидят обмундирование, вооружение и предметы походного быта солдат и офицеров Франко-прусской войны 1870–1871 годов.

Выставка открыта с 10 июня по 26 августа, сообщается на сайте Бородинской панорамы.

СПРАВКА «ВМ»

Панорама Бурбаки названа по фамилии французского генерала Шарля Бурбаки — командующего одной из французских армий в период Франко-прусской войны 1870–1871 годов. На полотне изображены события военного времени, но не кровопролитные схватки и сражения, а человеческие страдания и бедствия, которые несет с собой война.

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