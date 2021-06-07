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«Парадокс ожирения»: врач объяснил, когда не стоит избавляться от лишнего жира
Фото: Pixabay

«Парадокс ожирения»: врач объяснил, когда не стоит избавляться от лишнего жира

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новые факты о жире в организме человека. По его словам, для женщины иметь 20–30 процентов жира в организме — норма, для мужчины — до 25 процентов.

— Когда мы перебарываем лишний вес, считаем, что вес избыточный, мозг начинает воспринимать избыточное количество жира как нормальное. Он перестроился, и для него норма, что в организме не 30 процентов жира, а 45 процентов, — заявил врач.

При похудении гормон не даст сбросить вес.

— Жир — это не сало. Это гормональная ткань. Там вырабатывается эстроген. Поэтому во время климакса женщины часто набирают вес. Человек с ожирением может легче переносить болезни и живет дольше. Ученые называют это парадоксом ожирения, — пояснил Мясников в программе «О самом главном».

По его словам, небольшой лишний вес продлевает жизнь, поэтому от него не стоит совсем избавляться. Однако даже небольшое увеличение индекса массы тела может вызвать проблемы с сосудами и повышенное давление. У людей старше 70 лет индекс массы тела должен быть чуть выше нормы, тогда они будут дольше жить. Такой вес — показатель здоровья пожилых людей, тогда как у худых пенсионеров нехватка веса может говорить о проблемах с костями и обменом веществ.

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