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Диетолог Ковальков назвал главные ошибки при похудении
Фото: Youtube / Елена Ханга

Диетолог Ковальков назвал главные ошибки при похудении

Юлия Курганова

Здоровье

Самостоятельное похудение с помощью модных диет может привести к серьезным последствиям, особенно для женского организма. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Он отметил, что популярные диеты зачастую чреваты массой осложнений, включая камни в почках, повышение мочевой кислоты и подагру.

— Когда женщины худеют самостоятельно и неправильно, например, отказываясь полностью от жиров или от жиров животного происхождения, у них происходит нарушение выработки гормонов, в том числе эстрогена и прогестерона, который запускает месячный цикл. Самое типичное осложнение при самостоятельном похудении — это аменорея, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Ковальков подчеркнул, что для эффективного похудения необходимо прежде всего определить, с какой проблемой бороться: просто избыточным весом — до 10 процентов лишней массы тела или ожирением — превышением нормы на 50-60 килограммов. Во втором случае избавляться от недуга нужно только с помощью специалиста, который сможет обнаружить и устранить причину болезни.

Все диеты, отметил врач, основаны на одном принципе — снижении в крови уровня инсулина, который вырабатывается при потреблении сладостей. Поэтому важен отказ от сладостей, а не от жирного.

Диетолог рассказал, что необходимо в первую очередь ограничить в рационе или убрать продукты, которые содержат сахар: картофель, белый шлифованный рис, хлеб и фруктовые соки. Вместо последних можно пить овощные, даже свежевыжатые. Из сладкого возможно есть только мед. Также необходимо много двигаться.

Ранее сообщалось, как похудеть разным знакам зодиака.

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