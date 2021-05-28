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Ученые назвали неожиданную замену бегу
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ученые назвали неожиданную замену бегу

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые назвали неожиданную замену бегу, которая способствует улучшению здоровья.

Кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард заявил, что купание в горячей воде так же, как пробежка, повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений.

Он отметил, что водные процедуры не помогут сбросить лишний вес, но они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также высокие температуры способствуют росту новых кровеносных сосудов.

— Многие люди не хотят заниматься спортом из-за нехватки времени и мотивации. Для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль. Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям, — пояснил ученый.

Он добавил, что в ходе эксперимента, в рамках которого мужчины среднего возраста посещали сауну до семи раз в неделю, выяснилось, что их риск приобрести сердечно-сосудистые заболевания и деменцию уменьшился на 50 процентов, передает издание The Sun.

Ранее врач рассказал, чем можно заменить бег на улице при плохой погоде.

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