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Ученые назвали неожиданную замену бегу, которая способствует улучшению здоровья.

Кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард заявил, что купание в горячей воде так же, как пробежка, повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений.

Он отметил, что водные процедуры не помогут сбросить лишний вес, но они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также высокие температуры способствуют росту новых кровеносных сосудов.

— Многие люди не хотят заниматься спортом из-за нехватки времени и мотивации. Для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль. Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям, — пояснил ученый.

Он добавил, что в ходе эксперимента, в рамках которого мужчины среднего возраста посещали сауну до семи раз в неделю, выяснилось, что их риск приобрести сердечно-сосудистые заболевания и деменцию уменьшился на 50 процентов, передает издание The Sun.

Ранее врач рассказал, чем можно заменить бег на улице при плохой погоде.

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