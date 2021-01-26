Специалисты рассказали, с чего нужно начинать похудение

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Специалисты не рекомендуют начинать похудение с жесткого голодания и популярных диет. Урезать калорийность потребляемых продуктов до минимума также не стоит, советуют врачи-диетологи и фитнес-тренеры.

По словам диетолога Марии Шабалиной, первым делом во время похудения нужно начать пить большое количество воды: в день нужно выпивать не менее двух литров. Этот простой шаг поможет восстановить водно-солевой баланс. Затем эксперт рекомендует перейти к подсчету калорий, белков, жиров и углеводов в своем рационе.

— В рационе оставить: белое мясо, овощи, кроме крахмалистых, и полиненасыщенные жиры (масло, рыба, орехи, семечки без соли). Далее рацион расширяется и превращается в очень разнообразную корзину правильного питания, — рассказала диетолог, создатель программы «Похудение без спорта и голодовок» Мария Шабалина.

Для понимания того, насколько человеку необходимо похудеть для приведения его тела в здоровую форму, существует индекс массы тела и технология биоимпедансометрии. Последний подход применяется в современных клиниках и позволяет специалисту определить, сколько в теле человека находится мускулов, а сколько — жира, объяснила диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения Людмила Денисенко.

По мнению экспертов, сильное ожирение может свидетельствовать о нехватке в организме определенных микроэлементов и витаминов.

— Лишний вес нельзя наесть, напить или належать. Это всегда дефицит чего-то. До сорока пяти лет это может быть дефицит витамина D, витамина В12, антиоксидантов, феритина, проблемы щитовидной железы… После сорока пяти добавляется дефицит половых гормонов, — рассказала Денисенко.

По ее словам, перед похудением стоит обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы узнать о состоянии своего организма. Результаты анализов помогут специалисту назначить правильный курс похудения для человека.

Похудение обуславливается дефицитом калорий. Их потребление может скорректировать правильный рацион питания, а расход — занятия спортом.

Эксперты советуют начинать тренировки с двух раз в неделю. Это приведет организм в движение, но не окажет лишних нагрузок.

— Упор на простую аэробику — это прямое сжигание жира. Использовать оборудование малого веса в интервальном режиме. Аэробика — это и бег, и бассейн, и степ, и слайд, и фитбол, и простые базовые шаги, соединенные в танец. Все то, где идет активная работа сердечно-сосудистой системы. И обязательно работа с малым весом: гантели, бодибары, — советует универсальный фитнес-тренер Татьяна Истомина.

Врач Марина Купфер советует также заняться очисткой организма. По ее словам, это можно сделать через правильно подобранную пищу. Необязательно обращаться к старым методам, делать клизмы или промывать желудок, лучше воспользоваться научным подходом, считает специалист.

—Для этого подойдет чистая вода, которую нужно принимать, как лекарство, перед каждым приемом пищи, и сорбентное питание. Оно включает в себя грубую клетчатку овощей: черешки сельдерея, зелень, капусту, огурцы, редьку. Эти механизмы заставят работать собственный обмен веществ, — объяснила Купфер.

По ее мнению, только после детокса желающий похудеть человек может идти в спортзал. Во время тренировок Купфер рекомендует пить воду небольшими глотками, уточняет редакция 5-tv.ru.

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