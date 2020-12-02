Врач рассказал, чем можно заменить бег на улице при плохой погоде

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во время плохой погоды уличные тренировки лучше заменить домашними. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт уверен, что в дождь, снег, гололед и сильный ветер лучше не выходить на улицу, а заниматься в квартире. Тяжельников отметил, что мышечная и сердечно-сосудистая системы и так получат должную нагрузку в процессе выполнения следующих упражнений: бег на месте, прыжки, приседания, отжимания и многие другие. Он объяснил это тем, что сердечно-сосудистая система не почувствует разницы между бегом и другими спортивными упражнениями с точки зрения кардионагрузки.

Врач подчеркнул, что бег и скандинавская ходьба — не чуждые зиме занятия, но не стоит слишком утепляться, чтобы не взмокнуть при разогреве. В то же время следует защитить все части тела от холода и осадков.

Тяжельников добавил, что при переохлаждении человек становится более уязвимым для бактерий и вирусов, из-за чего заниматься следует в специальной экипировке, передает агентство городских новостей «Москва».

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