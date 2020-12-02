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Врач рассказал, чем можно заменить бег на улице при плохой погоде
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал, чем можно заменить бег на улице при плохой погоде

Захар Чайченко

Здоровье

Во время плохой погоды уличные тренировки лучше заменить домашними. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Эксперт уверен, что в дождь, снег, гололед и сильный ветер лучше не выходить на улицу, а заниматься в квартире. Тяжельников отметил, что мышечная и сердечно-сосудистая системы и так получат должную нагрузку в процессе выполнения следующих упражнений: бег на месте, прыжки, приседания, отжимания и многие другие. Он объяснил это тем, что сердечно-сосудистая система не почувствует разницы между бегом и другими спортивными упражнениями с точки зрения кардионагрузки.

Врач подчеркнул, что бег и скандинавская ходьба — не чуждые зиме занятия, но не стоит слишком утепляться, чтобы не взмокнуть при разогреве. В то же время следует защитить все части тела от холода и осадков.

Тяжельников добавил, что при переохлаждении человек становится более уязвимым для бактерий и вирусов, из-за чего заниматься следует в специальной экипировке, передает агентство городских новостей «Москва».

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