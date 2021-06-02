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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. «Вечерка» не раз писала о том, как похудеть разным знакам зодиака, но сейчас, когда открывается купальный сезон, эта тема особенно актуальна. Разбираемся, что есть и становиться стройным.

Овен

Овны, несмотря на свою подвижность, набирают лишний вес. Случаются спонтанные срывы, и сметается все вокруг. Потом начинается самокопание, тренировки до полусмерти. Лучшие друзья Овнов — каши, орехи, бананы, кисломолочные продукты, рыба. Они отлично восполняют энергию. Срочно уберите алкоголь и жареные крылышки в сторону. Нет, на тренировке не отработаете.

Телец

Корпулентная фигура является фирменным знаком Тельцов. Многие даже и не хотят быть стройными, ведь их любовь к еде безгранична. Вопрос о похудении встает с проблемами со здоровьем. Тельцам нужно есть говядину, малину и все, где есть высокое содержание натрия сульфата, чтобы вывести лишнюю жидкость. Главные враги: ароматный кофеек с булочкой. Друзья: фрукты и травяные чаи.

Близнецы

Лишний вес Близнецов — это результат неумения справляться со своими эмоциями. Рука тянется к сладкому, жирному, и хочется алкоголя. Придется научиться жить в гармонии с собой. Из продуктов стоит выбирать те, где много белка, калия, витамина B — мясо птицы, рыба, морепродукты, мед, сыр, яйца. Успокоят нервную систему травяные настои.

Рак

Раки не склонны к полноте. Они спокойно относятся к еде, редко объедаются. Однако нужно следить, чтобы в организме не задерживалась соль и, как следствие, вода. Рыба, морепродукты, чаи — счастье Раков. Также кефирные разгрузочные дни или овощные супчики. Лучше обходить стороной шоколад, не наедаться фруктами и сырыми овощами. Могут быть проблемы с пищеварением

Лев

Львы любят большие хлебосольные застолья, посиделки с друзьями, поэтому лишний вес у них есть почти всегда. Менять свой стиль жизни они не любят, спасает чередование гастрономических загулов со спортом. На время диет нужно полностью исключить алкоголь, мучные изделия и жирное мясо. А вот курица, говядина, яйца, овощи, рыбка и цитрусовые — самое то. На ночь лучше не наедаться, хоть Львы без этого не могут.

Дева

Девам несложно оставаться стройными, так как они и сами следят за своим весом и предпочитают питаться сбалансированно и правильными продуктами. Ситуация меняется, когда приемы пищи сбиваются и Дева не успевает поесть. Тогда начинаются приступы компульсивного обжорства. Тут-то и ловушка. В рационе всегда должны быть овощи, все, что растет на земле, питает Дев энергией.

Весы

Весы очень заботятся о своей внешности, и лишние 100 грамм вводят их в депрессию, так что они всю жизнь на диетах. Но слопать банку маринованных огурцов — легко. Главный враг Весов: соленья, маринады. Они нарушают водносолевой обмен, и жидкость не выходит как надо. Отсюда отеки. Ешьте побольше овощных салатов с оливковым маслицем, фруктов, морепродукты и мясо птицы.

Скорпион

Скорпионы набирают вес из-за недисциплинированности. Весь день они могут впахивать не покладая рук, забыв о еде. А потом прийти домой и наесться жирного, сладкого и запить пивом. Если все же решится Скорпион на похудение, то только из-за здоровья. Тогда придется дробно и часто питаться. Есть побольше яблок, свеклу, капусту, постное мяско. И забыть о фастфуде навсегда.

Стрелец

Стрельцы люди компанейские, они не замечают, как съели полтарелки жирной закуски, заправили салат майонезом и запили все винцом. Немного отрезвляют внушительные складки на животе. До следующего застолья. Копченья, соленья, сладости сразу лучше убрать, а вот бобовые, молочка и рыба помогут быть стройнее.

Козерог

Козерогам нужно постоянно разгонять обмен веществ, поэтому в блюда нужно добавлять приправы: острый перчик, мяту, анис, петрушку. Они стимулируют пищеварение. Для экспресс-похудения лучший вариант — яблочно-кефирная диета. Старайтесь есть фрукты, творог, нежирное мясо. Консервированную продукцию лучше исключить из рациона.

Водолей

Водолеи не склонны к перееданию, у них есть чувство меры. Картину портит алкоголь, где меры нет, а калорийность есть. Поэтому с ним стоит попрощаться в первую очередь. В течение дня потреблять больше молочки: кефир, йогурт, овощные салаты, например, с мясом птицы. Если увидите пирожные и копчености — бегите прочь.

Рыбы

Рыбы натуры очень ранимые, но закусывать стресс не любят. Полнота приходит из-за проблем со здоровьем. Питаться надо дробно, небольшими порциями и в одно и то же время. Ешьте побольше свежих овощей, орехи, гранаты и морепродукты. Забудьте об острых блюдах.

Астролог отвечает читателю

«Вечерка» дарит своим читателям уникальную возможность задать вопрос астрологу на волнующую вас тему. Хотите узнать будущее своего ребенка? Стоит ли вкладывать средства в бизнес? Найдете ли свою половинку? Пишите по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной», и на ваши вопросы ответят экспертыастрологи. Обязательно укажите точную дату своего рождения (день, месяц, год и место рождения).

Татьяна, 48 лет, Лев, родилась в Москве:

— У меня не ладится личная жизнь, всегда были проблемы в общении. Будут ли у меня муж и дети и как этого достичь?

—Татьяна, вы гордая, неприступная, женщина с высокими моральными принципами и четкими ориентирами. Многие вас считают занозой, которая не дает спокойно жить. Вы о себе очень высокого мнения и никогда не согласитесь на несоответствующего партнера. Образуется настолько большая дистанция, что преодолеть ее не берется ни один мужчина. Вы встретите партнера, с которым получится выстроить долгосрочные отношения. Эта связь принесет вам материальную выгоду. С будущим мужем вы можете познакомиться в кафе, ресторане, салоне красоты, на концерте. В ближайшие два года вам предстоит стать терпимее к окружающим, мягче.

Наталья, 34 года, Близнецы, родилась в Москве:

— Меня волнует, что я до сих пор не замужем. Встречу ли я супруга?

— Вы любите управлять всем вокруг, в том числе и мужчинами в отношениях. Вы отличаетесь сдержанностью в вопросах любви, и вам нужен партнер, которым вы могли бы гордиться. Требования у вас высокие. Вы можете резко поменять работу, сферу деятельности, и тогда освободится энергия для полноценной личной жизни. Своего мужчину вы либо встретите в каком-то объединении по интересам, либо это будет ваш давний друг.

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