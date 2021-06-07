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Эксперт объяснила, почему Елизавете II не понравится имя дочери принца Гарри и Маркл
Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Эксперт объяснила, почему Елизавете II не понравится имя дочери принца Гарри и Маркл

Иван Юминов

Звезды

Королеве Великобритании Елизавете II не понравится, что принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь именем Лилибет. Об этом заявила королевский эксперт Анджела Левин.

— После того, что случилось, я думаю, она очень несчастна, потому что они грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея, — рассказала она.

Дело в том, по словам эксперта, что так будущую королеву в детстве называл ее дед Георг V. Помимо него, это мог себе позволить лишь ее покойный супруг принц Филипп, отмечает газета Daily Mail.

Ранее Елизавета II поздравила пару с рождением Лилибет.

Читайте также: СМИ: Принца Гарри и Меган Маркл пригласят в Великобританию на юбилей Елизаветы II

принц ГарриМеган МарклЕлизавета II
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