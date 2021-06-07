Врач назвала самые опасные детские игрушки

Фото: youtube / Alex Boyko

Некоторые детские игрушки, среди которых магнитный куб и спиннеры, могут быть опасными. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам главного врача Детского клинического многопрофильного центра Московской области, главного внештатного педиатра региона Нисо Одинаевой, одной из самых опасных игрушек является магнитный куб. Он состоит из нескольких десятков небольших магнитных шариков. Их можно использовать по отдельности, но в этом случае ребенок может их проглотить. Это может привести к нагноению, перитониту, отмиранию кишечника и даже к летальному исходу.

Также врач посоветовала избегать спиннеров. Она пояснила, что детали игрушки часто отлетают из-за скорости, которую придает ему вращение, и наносят серьезные повреждения. Более того, детям стоит избегать игрушечного оружия.

— Пуля может попасть в глаз или нанести серьезное повреждение, то же касается и пистолетов с лазером, — сказала Нисо Одинаева.

Она добавила, что опасность также представляют пластиковые игрушки-конструкторы и игрушки с пропеллером, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Названы самые популярные игрушки у детей в России