Человек пострадал из-за падения двух деревьев в Пресненском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Рочдельская улица, 11/5 Карта всех событий

Человек пострадал в результате падения двух деревьев в Пресненском районе столицы. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Инцидент произошел по адресу Рочдельская улица, 11/5.

— Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, — сказала Нефедова.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В настоящее время прокуратура проводит проверку. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данным источника «ВМ», в результате инцидента пострадали один человек и девять машин.

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