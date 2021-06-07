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Эксперт объяснил, что делать покупателям с просроченным товаром
Фото: freeimages.com

Эксперт объяснил, что делать покупателям с просроченным товаром

Елена Фролова

Товары

Покупатели нередко сталкиваются в магазинах с просроченным товаром. Как вернуть деньги за такую покупку, разъяснил общественный деятель Александр Копылов.

Эксперт с октября 2020 года принимает участие в проверках магазинов Санкт-Петербурга на наличие просрочки. За восемь месяцев его команда просмотрела 180 продуктовых точек. Целью рейдов является задача освободить прилавки от некачественных товаров. Нарушения были выявлены лишь в трех торговых пунктах.

— Скорее всего, это связано с банальной халатностью, либо руководство перегружает продавцов, а штата недостаточно, — объяснил Александр Копылов.

При этом при наличии чека потребитель может вернуть деньги за негодный товар или обменять его на качественный. Согласно закону, ему достаточно предъявить фото, сделанное на телефон. В свою очередь руководство магазина должно ответить на требования обманутого покупателя, отмечает ФАН.

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